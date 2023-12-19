البنتاغون يرسل حاملة طائرات نووية ثانية إلى البحر الأحمر

وطنا اليوم:توجيهات أمريكية عاجلة صدرت صباح الثلاثاء، لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون بإنهاء مهمتها في بحر الصين والتحرك فورا نحو البحر الاحمر.

وحاملات الطائرات التي سيكون لها دور في البحر الأحمر هما: حاملة الطائرات ايزنهاور وحاملة الطائرات كارل فينسون.

من ناحية ثانية، كان موقع بوليتيكو قد نقل عن مصادر مسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المدمرة الأميركية “يو إس إس لابون” دخلت البحر الأحمر، بهدف وقف هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن التجاري.

من جانبها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إن مسؤولين أميركيين وأوروبيين يناقشون إنشاء خدمة مرافقة بالبحر الأحمر ويسعون للحصول على دعم سعودي إماراتي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن المخاطر في البحر الأحمر أثارت نقاشا بين مسؤولين لإنشاء فريق دولي لحماية الملاحة.

وتسببت عمليات الحوثيين في البحر الأحمر ومنعهم مرور سفن الشحن المتوجهة إلى كيان الاحتلال باقلاق القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أمس الاثنين عن تشكيل تحالف دولي يضم عشرة بلدان؛ بهدف التصدي لهجمات الحوثيين المتكررة على سفن ترتبط بالاحتلال الإسرائيلي.

وأشار أوستن في بيان صحفي إلى أن “البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة يجب عليها التكاتف لمواجهة التحدي الذي تشكله هذه الجهة”.

وادعى أوستن أن التحالف الأمني سيقوم بضمان حرية الملاحة لكافة البلدان وسيعزز الأمن والازدهار الإقليميين، حيث سيضم التحالف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسيشل.

ويذكر أن الحوثيون صعدوا من هجماتهم على السفن المرتبطة بكيان الاحتلال؛ ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 74 يوما.

وأجبرت هجمات الحوثيين شركات شحن دولية على تعليق رحلاتها في البحمر الأحمر إلى حين عودة الوضع الأمني إلى سابق عهده حيث علقت كل من شركة ميرسك الدنماركية والألمانية هاباغ-ليود والفرنسية سي ام إيه سي جي إم والإيطالية السويسرية إم أس سي.

ويشار إلى أن مضيق باب المندب يمر عبره 40% من حركة التجارة الدولية.