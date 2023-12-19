بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

البنتاغون يرسل حاملة طائرات نووية ثانية إلى البحر الأحمر

منذ ثانيتين
In this image released by the US Department of Defense, the aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) is returning to homeport at Norfolk, Virginia after operating in the US 5th and 6th Fleet areas of responsibility in support of Operation Enduring Freedom on July 2, 2013. ABC News reported October 14 that Washington was sending the USS Eisenhower aircraft carrier strike group to support the USS Gerald R. Ford and its accompanying warships, which were already in the region. (Photo by Ryan D. McLearnon / US Department of Defense / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US Department of Defense/US Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Ryan D. McLearnon" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

وطنا اليوم:توجيهات أمريكية عاجلة صدرت صباح الثلاثاء، لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون بإنهاء مهمتها في بحر الصين والتحرك فورا نحو البحر الاحمر.
وحاملات الطائرات التي سيكون لها دور في البحر الأحمر هما: حاملة الطائرات ايزنهاور وحاملة الطائرات كارل فينسون.
من ناحية ثانية، كان موقع بوليتيكو قد نقل عن مصادر مسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المدمرة الأميركية “يو إس إس لابون” دخلت البحر الأحمر، بهدف وقف هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن التجاري.
من جانبها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إن مسؤولين أميركيين وأوروبيين يناقشون إنشاء خدمة مرافقة بالبحر الأحمر ويسعون للحصول على دعم سعودي إماراتي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن المخاطر في البحر الأحمر أثارت نقاشا بين مسؤولين لإنشاء فريق دولي لحماية الملاحة.
وتسببت عمليات الحوثيين في البحر الأحمر ومنعهم مرور سفن الشحن المتوجهة إلى كيان الاحتلال باقلاق القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أمس الاثنين عن تشكيل تحالف دولي يضم عشرة بلدان؛ بهدف التصدي لهجمات الحوثيين المتكررة على سفن ترتبط بالاحتلال الإسرائيلي.
وأشار أوستن في بيان صحفي إلى أن “البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة يجب عليها التكاتف لمواجهة التحدي الذي تشكله هذه الجهة”.
وادعى أوستن أن التحالف الأمني سيقوم بضمان حرية الملاحة لكافة البلدان وسيعزز الأمن والازدهار الإقليميين، حيث سيضم التحالف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسيشل.
ويذكر أن الحوثيون صعدوا من هجماتهم على السفن المرتبطة بكيان الاحتلال؛ ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 74 يوما.
وأجبرت هجمات الحوثيين شركات شحن دولية على تعليق رحلاتها في البحمر الأحمر إلى حين عودة الوضع الأمني إلى سابق عهده حيث علقت كل من شركة ميرسك الدنماركية والألمانية هاباغ-ليود والفرنسية سي ام إيه سي جي إم والإيطالية السويسرية إم أس سي.
ويشار إلى أن مضيق باب المندب يمر عبره 40% من حركة التجارة الدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:13

الاردن حزام امني ضد قوى إقليمية في المشرق العربي

10:09

وسم على الحدود الشمالية يتصدر ترند الأردن

09:59

مشروع لنقل البشر إلى الفضاء .. ومستعمرات على الكواكب

09:47

مقتل أحد اشهر تجار المخدرات في سوريا

09:39

الجامعات الوطنيه والتوجيه الوطني (٤)

09:37

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الثلاثاء

09:29

تحالف دولي بمشاركة عربية لصد هجمات الحوثيين

09:22

الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة جنديين شمال قطاع غزة

09:11

الجيش يكشف عن هويات المهربين المقبوض عليهم والمضبوطات

07:00

قتالُ الأشرار خارج الأسوار !!

02:14

يرصد ريعه دعماً للأشقاء في غزة معرض فني عربي دولي ابداعي بعنوان “صامدون” في المركز الثقافي الملكي الثلاثاء القام

23:33

الرواجيح يلتقي أهالي ماعين ويستمع إلى احتياجاتهم ومطالبهم

وفيات
وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباحوفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023