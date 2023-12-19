وسم على الحدود الشمالية يتصدر ترند الأردن

وطنا اليوم:تصدر وسم “على الحدود الشمالية” التغريدات المنشورة على موقع X (تويتر سابقا) في الأردن؛ وذلك بعد إعلان القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أمس الاثنين عن قتل عدد من المهربين على الحدود الشمالية وإلقاء القبض على عدد آخر من المتورطين في عمليات تهريب المخدرات والأسلحة.

الأردنيون على صف واحد

وتضمنت التغريدات جمل داعمة لدور القوات المسلحة الأردنية في الحرب الذي يخوضها الجيش ضد تجار المخدرات في السنوات الأخيرة إضافة إلى صور ومقاطع فيديو من العملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة أسفرت عن قتل وإصابة عدد من المهربين، عدا عن إلقاء القبض على 9 مهربين آخرين.

وعبر أردنيون عن اعتزازهم بالجيش العربي والدور الذي يلعبه عناصره لحماية المملكة من عمليات التهريب والوقوف في وجه كل من تخول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.

وكان مصدر عسكري كشف عن القاء قوات حرس الحدود القبض على 9 مهربين كانوا مع الجماعات المهربة اضافة إلى ضبط صاروخ نوع “روكيت لانشر” عدد 4، وصاروخ نوع “آر بي جي” عدد 4، وألغام ضد الأفراد عدد 10، وبندقية قنص نوع “جي 3″، وبندقية نوع “م 16” مجهزة بمنظار قنص، وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة، إضافةً إلى ضبط كميات كبيرة جداً من المواد المخدرة، يجري العمل على حصرها لتحويلها إلى الجهات المختصة.

التفاف شعبي خلف الجيش

والتف الشارع الأردني يوم أمس خلف القوات المسلحة الأردنية، فيما أكدت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مهند مبيضين أن هذه المواجهات تأتي نتيجة للفوضى الموجودة وانفلات السلطة الذي يؤدي إلى نمو وسيطرة بعض الميليشيات والجماعات التي تقود حربا إقليمية وتصدر المخدرات للأردن وتريد أن تصدرها لدول الخليج ودول عربية.

وقال مبيضين إن الأردن هو الهدف وما وراء الأردن هو الهدف من القائمين على عملية تهريب المخدرات، موضحا أن ما يحدث إشكالية كبرى ليست أردنية فقط بقدر ما هي مشكلة إقليمية وجزء من الصراع الذي تقوده هذه المليشيات المدعومة من قوى إقليمية تستهدف أمن واستقرار الأردن.

وأصدرت أحزاب سياسية بيانات صحفية تؤكد عن دعمها للقوات المسلحة في هذه الحرب والتفافها خلف القيادة الهاشمية والجيش العربي في الحرب ضد مهربي المخدرات والأسلحة الذين يستغلون الظروف الجوية وانتشار الضباب في ساعات الصباح الباكر لتنفيذ عملياتهم الموجهة ضد المملكة.

ويذكر أن مصدر عسكري أوضح أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عدد عمليات التهريب وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.