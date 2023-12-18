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بلدية مادبا الكبرى تؤكد في بيانٍ لها دعمها المطلق للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي حرس الحدود في ضرب أوكار عصابات

منذ ساعة واحدة
بلدية مادبا الكبرى تؤكد في بيانٍ لها دعمها المطلق للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي حرس الحدود في ضرب أوكار عصابات

وطنا اليوم – أكد مجلس بلدية مادبا الكبرى دعمه المطلق للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي حرس الحدود في ضرب أوكار عصابات 

وقال المجلس أننا وأهالي مدينة مادبا نقف في كما يقف الشعب الأردني خلف جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في التصدي لهذه العصابات ومجموعات التهريب.

وفيمايلي نص البيان: 

بيان صادر عن بلدية مادبا الكبرى.

بسم الله الرحمن الرحيم إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم.

– أكد مجلس بلدية مادبا الكبرى ، دعمه المطلق للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي حرس الحدود في ضرب أوكار عصابات إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وذلك دفاعًا عن أمن وإستقرار الوطن من خلال تسطير أروع البطولات والتضحيات .

– وإننا وأهالي مدينة مادبا نقف في كما يقف الشعب الأردني خلف جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في التصدي لهذه العصابات ومجموعات التهريب.

كما أنتا نؤكد أحقية كافة الإجراءات التي تقوم بها قوات حرس الحدود في التصدي لهذه العصابات، وعدم السماح لها بتحقيق مساعيها وغايتها الخبيثة.

معبرين عن أسفنا الشديد لوقوع إصابات بين بواسل قواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي حرس الحدود، أثناء الإشتباكات مع عصابات التهريب.

داعيًن الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ الأردن قيادة وشعبًا وجيشًا وأجهزة أمنية.

عارف محمود الرواجيح
رئيس بلدية مادبا الكبرى


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