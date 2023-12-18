بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

العربي للأسمدة والفوسفات الأردنية ينظمان غدا ورشة عمل لأحدث التطورات في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وترشيد الطاقة

منذ 4 ساعات
العربي للأسمدة والفوسفات الأردنية ينظمان غدا ورشة عمل لأحدث التطورات في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وترشيد الطاقة

وطنا اليوم:ينظم الاتحاد العربي للاسمدة بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية غدا الثلاثاء، ورشة عمل فنية متخصصة تحت عنوان “أحدث التطورات في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وترشيد الطاقة”.

وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، أحدث التقنيات والممارسات المستدامة، وعددا من المواضيع ذات الصلة بصناعة الأسمدة كالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة (OHS)، وتحديات ترشيد الطاقة، وأفضل الممارسات في كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، إضافة الى سلامة العمليات، وأحدث الدراسات في صناعة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية.

وقال عضو مجلس إدارة الإتحاد العربي للأسمدة وممثل الشركات الاردنية في الاتحاد المهندس عبدالوهاب الرواد، ان الورشة، التي ستحظى بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية، تستهدف العديد من الفئات المهتمة والمتخصصة من الإدارات العليا والمهندسين والكيميائيين والفنيين العاملين بالقطاعات المختلفة في العمليات.

كما بين المهندس الرواد، ان الورشة تستهدف ايضا المعنيين بالإنتاج والصيانة، والتفتيش الهندسي، والتطوير والتكنولوجيا، وترشيد الطاقة، والصحة المهنية والسلامة وحماية البيئة، والمشروعات، والخدمات الهندسية، وسلامة العمليات والتدريب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:33

الرواجيح يلتقي أهالي ماعين ويستمع إلى احتياجاتهم ومطالبهم

22:56

بلدية مادبا الكبرى تؤكد في بيانٍ لها دعمها المطلق للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي حرس الحدود في ضرب أوكار عصابات

22:42

مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال الاشتباكات المستمرة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلحة على الحدود الشمالية

20:42

محافظة : التعليم المدرسي يعاني من آثار كورونا

20:37

بكاميرات الجنود.. حماس تنشر فيديو سحب جرحى جيش الاحتلال

20:16

مطار بن غوريون يتلقى ضربة اقتصادية إثر حرب غزة

20:10

جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين إضافيين في غزة

19:43

مهيدات ومساعد محافظ الطفيلة يبحثان آليات العمل المشترك لضمان جودة وسلامة الغذاء

19:41

العين عبدالحكيم الهندي يكتب : الأردن ما زال في عين المؤامرة .. والشهود على الحدود

19:38

المدني الديمقراطي ينطلق.. السواعير امينا عاما وزيادين والبشير نائبين وابو نجمة مقررا و ٩ مساعدين (أسماء)

19:32

الملك مهنئا الرئيس المصري بإعادة انتخابه: علاقاتنا متجذرة وتعاوننا نموذجي

19:27

شاهد : القسام تلاحق آليات وجنود الاحتلال في شوارع غزة

وفيات
وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباحوفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023