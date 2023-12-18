بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

محافظة : التعليم المدرسي يعاني من آثار كورونا

منذ 4 ساعات
Students wearing protective face masks attend a class at one of the public schools on the first day of the new school year, amid fears of rising number of the coronavirus disease (COVID-19) cases in Amman, Jordan September 1, 2020.

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة إن نسبة فقر التعلم في الأردن وصلت لأكثر من 60 في المئة.
وأضاف محافظة خلال ندوة عقدت في وزارة الاتصال الحكومي، إن تداعيات جائحة كورونا ما زالت تؤثر على التعليم في الأردن، قائلا إن “جائحة كورونا دمرت التعليم في الأردن”.
وأشار إلى أن تراجع التعليم في الأردن يقدّر بـ3 سنوات.
وعدد وزير التربية أسباب تراجع مؤشرات التعليم في الأردن، منها ضعف تدريب المعلمين وأساليب التدريس واكتظاظ المدارس ونظام الفترتين الذي يحتم بتقليل عدد ساعات التعليم للطلبة.
ولفت محافظة إلى أن الوزارة تعمل على التدخل العلاجي لواقع التعليم من خلال تدريب المعلمين وتحسين البيئات المدرسية.
وأظهرت نتائج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ(OECD) وهي الجهة المشرفة على دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (البيزا)، نتائج الدورة الثامنة للدراسة والتي بينت تراجعا في متوسط أداء طلبة 58 دولة ونظاما تربويا في مجال الرياضيات، بما فيها الأردن، مقارنة بنتائج عام 2018، وذلك من أصل 73 دولة شاركت في دورة العام 2018، وقد بلغ متوسط أداء طلبة الأردن 361 درجة بتراجع مقداره 39 درجة مقارنة بمتوسط أداء الطلبة في عام 2018.
وبالمثل انخفض متوسط أداء طلبة 37 دولة ونظام تربوي بمجال العلوم، بما فيها الأردن، حيث بلغ متوسط أداء الطلبة 375 درجة بتراجع بلغ 54 درجة مقارنة بمتوسط أداء الطلبة عام 2018.
كذلك انخفض متوسط أداء طلبة 56 دولة في المهارات القرائية بما في ذلك الأردن، حيث بلغ متوسط الأداء 342 درجة مقارنة بمتوسط بلغ 419 عام 2018.
وأكد مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عبد الله عبابنة، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على نتائج الطلبة في التقييم العالمي، إضافة إلى عدة عوامل أخرى لها صلة بالطالب والمعلم والمنهاج ومدير المدرسة والبيت، كلها أسهمت في تراجع أداء الطلبة.
ومن الأسباب التي ذكرها مدير المركز الوطني للموارد البشرية، مشاركة الطلبة بالاختبار إلكترونيا ما أثّر على بعض الجوانب المنهجية للدراسة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:33

الرواجيح يلتقي أهالي ماعين ويستمع إلى احتياجاتهم ومطالبهم

22:56

بلدية مادبا الكبرى تؤكد في بيانٍ لها دعمها المطلق للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي حرس الحدود في ضرب أوكار عصابات

22:42

مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال الاشتباكات المستمرة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلحة على الحدود الشمالية

20:43

العربي للأسمدة والفوسفات الأردنية ينظمان غدا ورشة عمل لأحدث التطورات في السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وترشيد الطاقة

20:37

بكاميرات الجنود.. حماس تنشر فيديو سحب جرحى جيش الاحتلال

20:16

مطار بن غوريون يتلقى ضربة اقتصادية إثر حرب غزة

20:10

جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين إضافيين في غزة

19:43

مهيدات ومساعد محافظ الطفيلة يبحثان آليات العمل المشترك لضمان جودة وسلامة الغذاء

19:41

العين عبدالحكيم الهندي يكتب : الأردن ما زال في عين المؤامرة .. والشهود على الحدود

19:38

المدني الديمقراطي ينطلق.. السواعير امينا عاما وزيادين والبشير نائبين وابو نجمة مقررا و ٩ مساعدين (أسماء)

19:32

الملك مهنئا الرئيس المصري بإعادة انتخابه: علاقاتنا متجذرة وتعاوننا نموذجي

19:27

شاهد : القسام تلاحق آليات وجنود الاحتلال في شوارع غزة

وفيات
وفيات الاثنين 18-12-2023وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباحوفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023