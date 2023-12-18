محافظة : التعليم المدرسي يعاني من آثار كورونا

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة إن نسبة فقر التعلم في الأردن وصلت لأكثر من 60 في المئة.

وأضاف محافظة خلال ندوة عقدت في وزارة الاتصال الحكومي، إن تداعيات جائحة كورونا ما زالت تؤثر على التعليم في الأردن، قائلا إن “جائحة كورونا دمرت التعليم في الأردن”.

وأشار إلى أن تراجع التعليم في الأردن يقدّر بـ3 سنوات.

وعدد وزير التربية أسباب تراجع مؤشرات التعليم في الأردن، منها ضعف تدريب المعلمين وأساليب التدريس واكتظاظ المدارس ونظام الفترتين الذي يحتم بتقليل عدد ساعات التعليم للطلبة.

ولفت محافظة إلى أن الوزارة تعمل على التدخل العلاجي لواقع التعليم من خلال تدريب المعلمين وتحسين البيئات المدرسية.

وأظهرت نتائج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ(OECD) وهي الجهة المشرفة على دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (البيزا)، نتائج الدورة الثامنة للدراسة والتي بينت تراجعا في متوسط أداء طلبة 58 دولة ونظاما تربويا في مجال الرياضيات، بما فيها الأردن، مقارنة بنتائج عام 2018، وذلك من أصل 73 دولة شاركت في دورة العام 2018، وقد بلغ متوسط أداء طلبة الأردن 361 درجة بتراجع مقداره 39 درجة مقارنة بمتوسط أداء الطلبة في عام 2018.

وبالمثل انخفض متوسط أداء طلبة 37 دولة ونظام تربوي بمجال العلوم، بما فيها الأردن، حيث بلغ متوسط أداء الطلبة 375 درجة بتراجع بلغ 54 درجة مقارنة بمتوسط أداء الطلبة عام 2018.

كذلك انخفض متوسط أداء طلبة 56 دولة في المهارات القرائية بما في ذلك الأردن، حيث بلغ متوسط الأداء 342 درجة مقارنة بمتوسط بلغ 419 عام 2018.

وأكد مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عبد الله عبابنة، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على نتائج الطلبة في التقييم العالمي، إضافة إلى عدة عوامل أخرى لها صلة بالطالب والمعلم والمنهاج ومدير المدرسة والبيت، كلها أسهمت في تراجع أداء الطلبة.

ومن الأسباب التي ذكرها مدير المركز الوطني للموارد البشرية، مشاركة الطلبة بالاختبار إلكترونيا ما أثّر على بعض الجوانب المنهجية للدراسة.