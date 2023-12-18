مطار بن غوريون يتلقى ضربة اقتصادية إثر حرب غزة

وطنا اليوم:قالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن مطار “بن غوريون” الدولي قرب مدينة تل أبيب، تلقى ضربة اقتصادية قوية إثر الحرب على قطاع غزة، بإعلانه إخراج 600 موظف في إجازة غير مدفوعة.

ونقلت الهيئة عن سلطة المطارات الإسرائيلية قولها إنه تم إخراج نحو 600 موظف من موظفي المطار في إجازات غير مدفوعة، وكذلك تقليص وظائف 1000 مستخدم آخر إلى 75% من الوظيفة.

إجازات غير مدفوعة

كما أوردت الهيئة: “أجرت سلطة المطارات، الإثنين، حواراً مع العاملين في العديد من الإدارات بالميناء الجوي، وأعلنت فيه قرارها بالإجازات غير المدفوعة وتقلص أعمال آخرين”.

ولفتت الهيئة إلى أن عدد المستخدمين العاملين في مطار “بن غوريون” هو 4600 مستخدم، “لكن بعد هذه القرارات سيبقى حوالي 3000 مستخدم فقط، بعد تقليص وظائف حوالي 1000 منهم إلى وظائف جزئية”.

وكانت غالبية الشركات الدولية أوقفت رحلاتها من وإلى المطار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في السياق، ذكرت هيئة البث أن القرارات “تأتي على الرغم مما شهده المطار خلال الأسبوعين الماضيين من انتعاش في حركة الطيران”.

وقالت: “كما أن سلطة المطارات اتخذت هذه القرارات، رغم أن 21900 مسافر مروا عبر المطار في 134 رحلة دولية قادمة ومغادرة اليوم”.

كما أضافت: “غادر اليوم ما مجموعه 9400 مسافر على الرحلات الدولية، ووصل البلاد 12500 مسافر.. ويمثل هذا ضعف متوسط ​​عدد الركاب مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الأول المنصرم”.

ونقلت عن سلطة المطارات الإسرائيلية قولها: “رغم الانخفاض الحاد في حركة الطيران من وإلى إسرائيل نتيجة الحرب، إلا أن سلطة المطارات امتنعت حتى الآن عن إخراج قسم من العمال في إجازات غير مدفوعة”.

“ضربة اقتصادية قوية”

وفي ضوء الأوضاع وبالتنسيق مع نقابة العمال “تقرر إخراج قسم من المستخدمين في إجازة موسمية غير مدفوعة الأجر.. وتعمل إدارة سلطة المطارات على إعادة شركات الطيران الدولية إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن”، وفق الهيئة.

وأشارت إلى أن “شركة لوفتهانزا الألمانية التي تضم أيضاً الشركتين السويسرية والنمساوية، أعلنت بالفعل عن تجديد رحلاتها من وإلى إسرائيل في 8 يناير/كانون الثاني المقبل”.

وأردفت سلطة المطارات الإسرائيلية: “من المتوقع أن تعود شركات عالمية أخرى إلى الطيران من وإلى اسرائيل.. نأمل بأن يستمر توسيع نطاق النشاط في إسرائيل، وأن نتمكن من إعادة العمال إلى عملهم في أقرب وقت ممكن”.

وبناءً على ذلك، فقد اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن “مطار بن غوريون الدولي تلقى ضربة اقتصادية قوية”.