جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين إضافيين في غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بمقتل ضابطين في صفوفه في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن النقيب يارين غالي (22 عاما)، قائد فصيلة في دورية جفعاتي، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، وأن النقيب (احتياط) ناثانيال سيلبيرج (33 عاما)، قائد فريق في وحدة ييالم، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.

وبذلك ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 461 ضابطا وجنديا.

ووصل مجموع ما أعلن عنه جيش الاحتلال من قتلى في صفوفه منذ صباح اليوم إلى 7 قتلى