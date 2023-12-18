مهيدات ومساعد محافظ الطفيلة يبحثان آليات العمل المشترك لضمان جودة وسلامة الغذاء

وطنا اليوم:أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات سعي المؤسسة المتواصل لتطوير منظومة التفتيش وتنفيذ الخطط الرقابية والتوعوية على أتم وجه لتعزيز الأمن الغذائي في محافظة الطفيلة.

وذلك خلال زيارة مقر محافظة الطفيلة لبحث آخر مستجدات آليات العمل والتنسيق المشترك ومتابعة سير تنفيذ الخطط الرقابية وبما يضمن جودة وسلامة الغذاء في المحافظة، وبحضور رؤساء الجهات الرسمية في المحافظة والمجلس الأمني ورئيس غرفة الصناعة ورئيس غرفة التجارة في المحافظة.

وثمن مهيدات الجهود التي تبذلها كوادر وزارة الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية والرسمية في محافظة الطفيلة والتعاون المستمر مع المؤسسة لتحقيق الأهداف المشتركة بأعلى معايير التشاركية والعمل بروح الفريق الواحد في محافظة الطفيلة.

من جهته أشاد مساعد محافظ الطفيلة لشؤون التنمية الدكتور فهد العمرو بدور المؤسسة من خلال مديرياتها ومكاتبها المنتشرة في المحافظات في الحفاظ على جودة وسلامة غذاء الإنسان ، مؤكداً على ضرورة استمرار متابعة الأسواق والمحال التجارية من خلال برامج توعوية وجولات رقابية هدفها تحقيق رسالة المؤسسة في طمأنة المواطن على سلامة غذائه.

ويذكر أن الزيارة جاءت ضمن جولة ميدانية تشمل سلسلة لقاءات واجتماعات في عدة محافظات في إقليم الجنوب.