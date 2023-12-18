المدني الديمقراطي ينطلق.. السواعير امينا عاما وزيادين والبشير نائبين وابو نجمة مقررا و ٩ مساعدين (أسماء)

وطنا اليوم:تجاوز المدني الديمقراطي الأزمة التي مر بها يوم السبت الماضي وانتخب اليوم عدنان السواعير امينا عاما وقيس زيادين نائبا للامين العام للشؤون السياسية و البشير نائبا للامين العام للشؤون القطاعية وابو نجمة مقررا و ٩ مساعدين.

حيث انتخب المهندس سامي باجس مساعدا للشوون المالية و الادارية و عرفات هاكوز مساعدا للاعلام و التواصل الاجتماعي و موسى بني خالد مساعدا للفروع و الهيئات و نهى محريز مساعدا لشوون للمراة و لارا عبيدات مساعدا للتوجيه الحزبي و بسام عفيشات مساعدا للعضوية و سوسن مطر مساعدة لشوون الشباب و فايق الصايغ و ابتسام المناصير اعضاء بالمكتب التنفيذي.