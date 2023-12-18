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الملك مهنئا الرئيس المصري بإعادة انتخابه: علاقاتنا متجذرة وتعاوننا نموذجي

منذ 7 ثواني
الملك مهنئا الرئيس المصري بإعادة انتخابه: علاقاتنا متجذرة وتعاوننا نموذجي

وطنا اليوم:هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأكد جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها الحرص على توطيد العلاقات المتجذرة والتعاون النموذجي بين البلدين الشقيقين، مشددا على إدامة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربي، ويوحد المواقف لمواجهة التحديات.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة مواصلة العمل معا لوقف العدوان على غزة، والدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.
وأعرب جلالته عن تمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق، مشيدا بجهوده الدؤوبة في تعزيز مسيرة التقدم والتطوير في الشقيقة مصر، وتحقيق الازدهار لشعبها العزيز.


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