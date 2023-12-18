الحكومة: أبلغنا إيران بضرورة وقف ميليشياتها عن تهريب المخدرات

وطنا اليوم:أكد الناطق باسم الحكومة مهند مبيضين، اليوم الاثنين، أن الاشتباكات مع مسلحين على الحدود مع سوريا مستمرة.

وأكد أن الأردن يواجه قوة تريد أن تستهدف أمن واستقرار المتجمع الأردني بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح المبيضين أن الحرب على الواجهة الشمالية، ليست كما يشاع فهذه الحرب دائرة قبل أحداث غزة ومنذ أعوام وذلك بسبب هبوط الاستقرار والأمن على الحدود مع سوريا، مؤكداً أن هذه مشكلة كبرى يحاول الأردن حلها ضمن سياق إقليمي.

وتابع “أبلغنا إيران بضرورة وقف عمليات التهريب من قبل ميليشياتها بسوريا”.