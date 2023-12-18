الجيش: القبض على 9 مهربين مخدرات كانوا مع مجموعة مسلحة وتمدير آلية

وطنا اليوم:قال مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، إنّ قوات حرس الحدود الأردنية اعتقلت 9 مهربين مخدرات من ضمن مجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للأردن.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات المسلّحة بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للأردن “لا تزال مستمرة حتى الآن” بعد أن بدأت منذ ساعات فجر الاثنين.

وأشار إلى أنه تم تدمير آلية لمهربي مخدرات ومن إلقاء القبض على 5 مسلحين من الجماعات المسلحة التي اشتبكت مع قوات حرس الحدود، مشيرا إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وقذائف “آر بي جي” وغيرها بقصد التهريب.

وتأتي هذه الاشتباكات ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، إذ أسفرت هذه الاشتباكات لغاية الآن عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.

وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.