شركة مصفاة البترول الأردنية تستكمل تدشين (4) وحدات لغسيل إسطوانات الغاز احداها في محطة تعبئة غاز الزرقاء بطاقة 700 إسطوانة بالساعة

البشايرة: الوحدة الجديدة في الزرقاء تأتي ضمن سلسلة من التحديثات لضمان تقديم خدماتها بأعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية

وطنا اليوم – في إطار جهودها المتواصلة لتحسين كفاءة العمليات وضمان سلامة المنتجات، أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية عن تدشين وحدة جديدة لغسيل وتنظيف وتعقيم إسطوانات الغاز في محطة تعبئة الغاز بالزرقاء، حيث تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما تم تدشينها سابقًا في محطة تعبئة الغاز بعمان، إضافة إلى تركيب وحدة أخرى لغسيل الأسطوانات في محطة غاز صلاح الدين/اربد.

وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة خلال جولة خاصة نظمتها الشركة للصحافيين في موقعها بالزرقاء، حيث تمكنوا من مشاهدة عملية الغسيل عن كثب والتعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة، حيث تتميز هذه الوحدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 700 إسطوانة في الساعة، مما يعكس قدرة الشركة على مواكبة الطلب المتزايد والحفاظ على معايير الجودة العالية في ذات الوقت، وبالتالي، تصل الطاقة الإجمالية لعملية غسيل الأسطوانات بمحطات تعبئة الغاز الثلاث في (عمان ، اربد ، الموقع/الزرقاء) إلى 2800 إسطوانة في الساعة حيث يتوفر حالياً ( 4) ماكنات لغسيل الأسطوانات بمحطات الغاز الثلاث منها (2) ماكنة في محطة غاز عمان وماكنة واحدة في محطة غاز اربد وواحدة في محطة غاز الموقع/الزرقاء.

وأكد الناطق الإعلامي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حيدر البشايرة، أن إدخال الوحدة الجديدة إلى الخدمة يأتي ضمن سلسلة من التحديثات والتطويرات التي تقوم بها الشركة لضمان تقديم خدماتها بأعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية، مؤكدًا على دورها الريادي في قطاع الطاقة بالمملكة.

وأشار إلى أن تدشين الوحدة الجديدة جاء بعد نجاح الوحدة العاملة في محطة غاز عمان.

وشدد البشايرة على أن الشركة ملتزمة بالتحديث والتطوير ضمن استراتيجيتها، مؤكدًا على أن أسطوانات الغاز تُعد نشاطًا رئيسيًا من أنشطة الشركة وسلعة أساسية للمواطنين.

وأضاف أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لضمان الموثوقية العالية والسلامة من خلال التأكد من جودة الأسطوانات وسلامة الصمامات وعدم وجود عيوب في الأسطوانة، حيث اطلع الصحفيون خلال الجولة على الخطوات التي تقوم بها الشركة لإعادة تأهيل أسطوانات الغاز المسال التي تحتاج إلى إعادة تأهيل في ورشة اصلاح وتأهيل أسطوانات الغاز والمتمثلة في فحص الأسطوانة بالضغط وتنظيفها من الداخل بواسطة البخار وإصلاح طوق قاعدة الأسطوانة وطوق واقي صمام الأسطوانة وتركيب صمام جديد لها وتنظيف سطح الأسطوانات الخارجي بواسطة القذف بالكرات المعدنية ودهان الأسطوانات من الخارج وتوزين الأسطوانة وطباعة الوزن الفارغ على جسم الاسطوانة.

الى ذلك، أعلن البشايرة عن تعبئة نحو (32) مليون اسطوانة غاز منذ بداية الجاري ولغاية تاريخه، مشيرا الى ان معدل استهلاك كميات الغاز سجل (1200) طنا يومياً.

وبين البشايرة ان الشركة زادت مخزونها من الغاز المسال الى السعة التخزينية القصوى في محطات تعبئة الغاز الثلاث في عمان والزرقاء واربد عن طريق نقل كميات من مادة الغاز المسال المخزنة بمستودعاتها في العقبة براً بواسطة صهاريج ناقلين محلين، واحالة عطاء لاستيراد كمية (350) الف طن من مادة الغاز المسال مع إمكانية زيادة الكمية بواقع (25%) ويجرى نقل هذه الكميات من العقبة إلى محطات الغاز الثلاث، وذلك لتغطية احتياجات المملكة من هذه المادة حتى نهاية شهر نيسان 2024 وهي كمية تكفي لتعبئة (28) مليون أسطوانة، وتأتي هذه العطاءات في اطار خطة الشركة لتوفير مخزونات وافرة من مادة الغاز المسال التي يزداد الطلب عليها خاصة خلال الشتاء والمنخفضات الجوية. وفي هذا السياق، قامت الشركة من خلال الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال (المملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية) بالتعاقد على استئجار سعات تخزين إضافية لمادة الغاز المسال بواقع (6) آلاف طن تم تعبئتها بالكامل.

كما تم توريد نحو (250) ألف أسطوانة فارغة كانت الشركة قد تعاقدت على شرائها لتغطية احتياجات المستهلكين وأصحاب مستودعات ووكالات الغاز المنتشرة في انحاء المملكة وكذلك استبدال الأسطوانات التي تدعو الحاجة الى شطبها واخراجها من التداول.

واشار الى أن الطاقة الإنتاجية لتعبئة إسطوانات الغاز في المحطات الثلاث في كل من عمان واربد والزرقاء تصل إلى حوالي 250 ألف أسطوانة يومياً.

وبالنسبة لعدد إسطوانات جوبترول الجديدة التي تم بيعها خلال العام 2023، فقد بلغت (100) ألف أسطوانة غاز، وبلغت أعداد الصمامات التي تم استبدالها نحو (460) ألف صمام خلال عام 2023، مشيرا الى أن عدد الإسطوانات التي تم إصلاحها وإعادة تأهيلها ودهانها في ورشة الإصلاح والتأهيل خلال العام 2023 بلغ (160) ألف إسطوانة. وبذلك يصبح مجموع أسطوانات الغاز التي تم إخراجها من الخدمة خلال السنوات الماضية أكثر من مليون ونصف أسطوانة.

وبين البشايرة أن محطات تعبئة الغاز المسال الثلاث المملوكة في كل من عمان والزقاء واربد تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل اليها طيلة اليوم لتعبئة الأسطوانات بمادة الغاز المسال وبقدرة تتجاوز ربع مليون أسطوانة يومياً.