بعد الهجمات الحوثية.. شركة شحن كبرى تعلن رفض البضائع الإسرائيلية

وطنا اليوم:قالت شركة إيفرغرين إنها قررت وبشكل فوري تعليق قبول البضائع الإسرائيلية والملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت إيفرغرين أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر.

كما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.

وفي وقت سابق، الاثنين، قالت شركة “إنفنتور كيميكال تانكرز” النرويجية المالكة لناقلة الكيماويات “سوان أتلانتيك”، إن الناقلة أصيبت “بجسم” غير محدد خلال هجوم تعرضت له في البحر الأحمر اليوم، دون أن يسفر الحادث عن إصابة أحد من أفراد الطاقم.