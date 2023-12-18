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نصب تذكاري تخليدا لشهداء قلعة الكرك

منذ 3 ساعات
نصب تذكاري تخليدا لشهداء قلعة الكرك

وطنا اليوم:أزاح وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الستار عن النصب التذكاري الذي أقامتة الوزارة تخليدا لذكرى العقيد الشهيد سائد المعايطة ورفاقة من شهداء قلعة الكرك الذين إرتقوا خلال آداء الواجب قبل سبع سنوات وهم يتصدون لمجموعة ظلامية إرهابية حاولت العبث بأمن الوطن.
وأقيم النصب التذكاري على الدوار الرئيسي لمنطقة المنشية في محافظه الكرك مسقط رأس الشهيد المعايطة.
الوزير أبو السمن استذكر خلال إزاحه الستارة، شهداء قلعه الكرك وقال أن تلك الكوكبة من الشهداء إستكملت مسيرة وطن أسس ونهض بالتضحيه والبطولات.
وقال ابو السمن أننا جميعا مدينون للذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن أمن الوطن وسلامته، حيث تأتي إقامة هذا النصب تخليدا لذكراهم واعترافا ببطولاتهم.
من جهته عبر العقيد المتقاعد محمود المعايطة والد الشهيد سائد عن مشاعره الجياشة في ذكرى استشهاد ولده، الذي كان على رأس كوكبة من رجال الوطن وهم يتصدون للمجموعة الارهابية التي تحصنت في قلعة الكرك وحاولت النيل من أمن الوطن في مثل هذا اليوم قبل سبع سنوات.
وقال في كلمة ألقاها في احتفالية إزاحة الستارة أننا نقف اليوم وفاءا لمن بذلوا دمائهم رخيصة لأجل الوطن فأكرموه بأرواحهم وسطروا البطولات بالمهج والأنفس.
وثمن المعايطة جهود وزارة الأشغال العامة في إقامة الصرح التذكاري وفاءا لشهداء القلعة، وقال “باسم ذوي الشهداء نقدر ما بذلتموه من جهد لإنجاز هذا المعلم الذي ينطق بالوفاء لمن قضوا في سبيل الوطن وأمنه”.
ويتشكل الصرح التذكاري الذي أقيم على نفقة وزارة الأشغال العامة من مجسم لأسد يعتلي قاعدة إسمنتية تحتوي على جدارية لقلعة الكرك تعبيرا عن لقب “أسد القلعة” الذي أطلق على الشهيد سائد المعايطة.


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