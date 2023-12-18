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السيسي يفوز بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات

منذ 3 ساعات
السيسي يفوز بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح بالانتخابات الرئاسية؛ ليحصد الولاية الثالثة التي ستبقيه في الحكم حتى عام 2030.
وحصل السيسي على 89.6 في المئة من الأصوات والتي تبلغ أكثر من 39.702 مليون صوت.
والهيئة المصرية قالت إن 44.7 مليون أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ونسبة التصويت بلغت 66.8 في المئة.
وكان تنافس أمام السيسي ثلاثة مرشحين آخرين، لم يكن أي منهم من الشخصيات البارزة.


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