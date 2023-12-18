أردنيون يطالبون الحكومة بمنع تصدير الخضار للاحتلال الإسرائيلي

وطنا اليوم:اعتصم عشرات الأردنيين أمام وزارة الزراعة اليوم الإثنين؛ مطالبين الوزارة بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن عدوانا غاشما على المدنيين في قطاع غزة منذ 73 يوما.

مطالبة الحكومة بوقف التصدير

وهتف المشاركون في الاعتصام الذي دعا إليه الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، داعين الحكومة إلى وقف تصدير المنتجات الزراعية، في ظل تصدير بعض السماسرة منتجات زراعية لكيان الاحتلال من الأردن.

وندد الحضور بعدم منع وزارة الزراعة بعض التجار من تصدير المنتجات الزراعية من الأردن وصولا إلى تل أبيب.

وقال أحد المتواجدين بالاعتصام إن المشاركون في الاعتصام طالبوا حكومة الخصاونة بالغاء اتفاقية وادي عربة مع العدو الصهيوني، إضافة إلى إلغاء اتفاقية الغاز.

واعتبر الحضور أن الحكومة الأردنية مطالبة بإغلاق جسر الملك حسين مع العدو الصهيوني أسوة بإغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح البري واستمرار منعه إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للغزيين الذين يعانون نقصا في الغذاء والدواء منذ 73 يوما.

وشهد جسر الملك حسين منذ السابع من أكتوبر الماضي إغلاقات متكررة أمام حركة المسافرين والشحن من قبل كيان الاحتلال.

الأردن لن يكون ممرا بريا للاحتلال

بدورها بينت الحكومة الأردنية مرارا على أن موقف المملكة واضح من العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت مصادر رسمية في وقت سابق على أن الأردن لن يكون ممرا بريا لنقل البضائع إلى كيان الاحتلال مثلما يروج البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سماسرة يصدرون الخضار الأردني إلى الاحتلال

وكان نقيب تجار ومصدري الخضراوات والفواكه سعدي ابو حماد قال إن تصدير الخضراوات من الأردن إلى كيان الاحتلال مرفوض جملة وتفصيلا من قبل النقابة التي تقف على خط واحد مع الموقف الرسمي الأردني الداعم للأخوة الفلسطينيين.

وبين أبو حماد أن تصدير كمية من الخضراوات إلى الكيان يحدث من خلال أفعال فردية لبعض التجار، موضحا أن من قام بعمليات التصدير ليسوا أعضاء في النقابة بل سماسرة ولا يتجاوز عددهم الـ4 تجار، معظمهم من العرب المقيمين في الأراضي المحتلة (فلسطيني 48)، ويملكون مؤسسات أردنية.

وأكد أن تصدير الخضراوات للعدو الصهيوني فعل يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية، ومرفوض من كافة أطياف الشعب الأردني.

وحاولت وسائل إعلام خلال الأيام الماضية تشويه الموقف الأردني الداعم للفلسطينيين في مواجهتهم لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 73 يوما، حيث روجوا معلومات مغلوطة عن وجود ممر بري ينقل البضائع من دول الخليج العربي عبر الأردن إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وارتقى اثر العدوان أكثر من 19 ألف شهيد معظمهم من النساء والاطفال، إضافة إلى أكثر من 51 ألف جريح، عدا عن تدمير آلاف المنازل والبنى التحتية في القطاع.