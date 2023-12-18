بريتش بتروليوم تعلق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر

وطنا اليوم:قالت شركة بريتش بتروليوم، النفطية الرائدة، الاثنين، إنها علقت جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي التي تسيطر على معظم اليمن مطلع الأسبوع.

وأضافت الشركة في بيان: “سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة بريتش بتروليوم”.

وقالت: “في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر فقد قررت شركة بريتش بتروليوم تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتا”.

وكانت عدة شركات أعلنت تعليق عمليات الشحن عبر مضيق باب المندب، أبرزها شركة الشحن الدنماركية ميرسك التي أعلنت توقف كافة عملياتها.

ولاحقا، أعلنت شركة هاباغ لويد الألمانية للحاويات، عن وقف جميع الرحلات البحرية، عبر البحر الأحمر، لمدة ثلاثة أيام.

وأشارت إلى أنها ستقرر بعد الـ18 من كانون ثاني/ ديسمبر، ما إذا كانت ستمدد وقف الرحلات البحرية أم لا.

وأعلن الحوثيون استهداف مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، تزامنا مع تواصل العدوان على قطاع غزة. وقد أصبح البحر الأحمر الآن محط أنظار العالم بعد أن نفذ الحوثيون فيه عدة عمليات أثارت ردود فعل عالمية.

وكشف مسؤولون أميركيون،الإثنين، أن السفينة التجارية سوان أتلانتيك تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف المسؤولون أن المدمرة “يو.إس.إس كارني” استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة.

كما وأفادت رويترز أن شركة إنفنتور كيميكال تانكرز النرويجية أعلنت إصابة إحدى ناقلاتها بجسم غير محدد في “هجوم” بالبحر الأحمر.

وفي سياق متصل صرح مصدر ملاحي يمني إصابة سفينتين بالبحر الأحمر بصاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين لمنعهما من الإبحار إلى دولة الإحتلال.