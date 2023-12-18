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إطلاق مركزي خدمات حكومية شاملة في إربد والعقبة قريبا

منذ 5 ساعات
إطلاق مركزي خدمات حكومية شاملة في إربد والعقبة قريبا

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن فرعي مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في إربد والعقبة سيطلقان رسميا قريبا، فيما ستنطلق فروع معان وجرش والطفيلة ومأدبا والكرك قبل نهاية عام 2024.
وأوضح أن المراكز التي يجري إنشاؤها في العديد من محافظات المملكة تحت إشراف ومتابعة الوزارة، تأتي إنفاذا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، بهدف تقديم خدمات حكومية سهلة وذات جودة عالية.
وأشار الهناندة إلى افتتاح أول مركز في منطقة المقابلين، لتوفير خدمات متكاملة ذات أولوية للمواطنين خارج أوقات الدوام الرسمي، تشمل حاليا 21 مؤسسة حكومية تقدم 101 خدمة.
كما أنشئ الفرع الثاني في مطار الملكة علياء الدولي، ويعمل 24 ساعة يوميا طيلة أيام الأسبوع، ويشمل حاليا 46 خدمة لنحو 15 مؤسسة حكومية، والعمل جار على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل، وحسب الأولوية للمتعامل.
وجرى إقرار النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري للوزارة لسنة 2023، من مجلس الوزراء، وكذلك إقرار إنشاء وإدارة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تحت مظلة الوزارة، بحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية الأحد.


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