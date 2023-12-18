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كتائب القسام للاحتلال بثلاث لغات: وصلتم متأخرين المهمة أنجزت

منذ 5 ساعات
كتائب القسام للاحتلال بثلاث لغات: وصلتم متأخرين المهمة أنجزت

وطنا اليوم:نشرت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة مبطنة إلى الجيش الإسرائيلي، أكدت فيها أن الإسرائيليين “وصلوا متأخرين”.
وقالت “القسام” في رسالة نشرتها عبر قناتها على “تلغرام”، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنكليزية: “وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت”.
وأرفقت “القسام” منشورها بعبارة “بعد قليل”، في إشارة إلى بيان لاحق قد يتضمن الكشف عن عملية محددة.وبثت عبر الفيديو لقطات من عملية طوفان الأقصى والهجوم على معبر إيرز وأسر مستوطنين.
والأحد، قال جيش الاحتلال إنه عثر على نفق عملاق في شمال قطاع غزة، يصل طول مساره نحو 4 كيلومترات وبعمق حوالي 50 مترً
وأضاف أنه تم رصد وتدمير العديد من مسارات الأنفاق في إطار تفكيك قدرات وبنى حماس.
وأشار جيش الاحتلال إلى أن أقرب فتحة للنفق تقع على بعد حوالي 400 متر من معبر إيرز، وأنه يتفرع مساره إلى عدة فروع وخطوط جانبية تشكل بحد ذاتها شبكة واسعة ومتشعبة من الأنفاق.
وبين أن مسار النفق يحتوي على البنى التحتية للصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى الأبواب الصلبة التي تم تصميمها لمنع دخول قوات من جيش الاحتلال.
وقال جيش الاحتلال إنه تم خلال أعمال بناء النفق استخدام مواد لم يتم كشفها حتى الآن في أنفاق تكتيكية تابعة لحماس

 


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