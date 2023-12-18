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جمعية جماعة الاخوان المسلمين تستنكر كل أعمال التخريب والتهريب والعبث بأمن الوطن

منذ ساعة واحدة
جمعية جماعة الاخوان المسلمين تستنكر كل أعمال التخريب والتهريب والعبث بأمن الوطن

وطنا اليوم – أكدت جمعية جماعة الاخوان أن قواتنا المسلحة هي درع الوطن القوي والأمين، وأن ما تقوم به اليوم من اشتباك مسلح مع مهربين ومخربين، يستدعي الوقوف القوي خلفها، من كل القوى الوطنية الغيورة على أمن الوطن ومصالحه العليا.

وقالت الجمعية في بيان لها أن الجماعة تقرأ هذه الاشتباكات المسلّحة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة، بإعتبارها محاولة يائسة للنيل من مواقف الأردن وجهود قيادته وشعبه الوفي في مناصرة قضايا العربية والإسلامية وحق شعوب المنطقة في حياة حرة وكريمة وآمنة ومستقرة.

وأكدت الجماعة  أن ما اسفرت عنه هذه الاشتباكات من إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية دليل على أن المسألة ليست تهريب فحسب، بل محاولة للعبث بأمن واستقرار الدولة، وهو ما تقف له قواتنا المسلحة الباسلة بالمرصاد.

وأضافت أن الجماعة تنظر إلى أن هناك من قوى الظلام في محيطنا الملتهب، ما يزعجهم استقرار الأردن وثباته وقوته، وسيبقى هذا الوطن عصياً على كل محاولات النيل منه أو تحويله إلى ساحة حرب أو ثنيه عن دوره ورسالته العربية والإسلامية والإنسانية.

حمى الله الأردن أرضاً وقيادة وشعباً، وأمد قواتنا المسلحة وجيشنا العربي بالقوة والعزم.

المراقب العام
المحامي محمد القطاونه


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