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الإذاعة الإسرائيلية تعلن عن هجوم العصفور المفترس على نظومة إمداد الوقود في إيران

منذ ساعتين
الإذاعة الإسرائيلية تعلن عن هجوم العصفور المفترس على نظومة إمداد الوقود في إيران

وطنا اليوم:قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مجموعة قرصنة إسرائيلية أعلنت تنفيذ هجوم سيبراني على منظومة إمداد الوقود في إيران، فيما ذكر موقع “واينت”، أن مجموعة قرصنة إسرائيلية تعرف نفسها باسم “العصفور المفترس” قامت بشن هجوم إلكتروني تسبب في تعطيل محطات الوقود في إيران.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أنّ الخدمات في الكثير من محطات #الوقود في العاصمة #طهران تعطّلت اليوم من دون أن يتّضح السبب بعد.
إلى ذلك، أفاد وزير النفط الإيراني بأنّ “30 في المئة على الأقل من محطات الوقود في أنحاء البلاد تعمل”.
كما نقل التلفزيون الإيراني عن مصادر مطّلعة قولها إنّ تعطُّل أنظمة محطات الوقود قد يكون ناجماً عن “عملية تخريبية من الخارج”.
من جهتها، ذكرت وكالة “أنباء فارس” الإيرانية، شبه الرسمية، أنّ انقطاعات في خدمة العديد من محطات الوقود في أنحاء إيران وبالأخص في العاصمة طهران سببها على ما يبدو مشكلة في البرمجيات، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقال متحدث باسم رابطة محطات وقود إيران لـ”فارس”: “تأكّد حدوث مشكلة برمجيات في نظام الوقود في بعض المحطات في أنحاء البلاد ويقوم خبراء حاليا بحل المشكلة”.
وشدّد المتحدث على أن البلاد لا تشهد أي نقص في إمدادات الوقود، داعياً سائقي السيارات إلى عدم التوجّه حاليّاً لمحطات الوقود.
وفي أواخر 2021، تسبَّب هجوم إلكتروني كبير في تعطيل بيع البنزين المدعوم في إيران ممّا تسبَّب في تكدُّس صفوف طويلة أمام المحطات في أنحاء البلاد.


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