الأمين العام لحزب إرادة يلتقي طلبة جامعة مؤتة- صور

وطنا اليوم:قال الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة أن الشباب هم المستفيد الأول من عملية التحديث السياسي، وأنهم المتضرر الأول من العزوف عن التحزب.

وأشار البطاينة خلال لقائه عدداً من طلاب جامعة مؤته الى أن مخاوف التحزب هي فزاعات الماضي وترسباته، وعلى الشباب الآن الإنخراط بأحزاب وطنية برامجية ليست مرتبطة بأجندات خارجية، ثوابتها الوطن والمواطن والملك والقوات المسلحة، وعدا ذلك متغير وقابل ان يتطور.

وخاطب البطاينة الطلبة بأن الايدولوجية ضرورية وأساسية في اي حزب، ولكنها لا تكفي، اذ ان ما يحدث في الإقليم والعالم يجعلنا بحاجة إلى أحزاب برامجية حقيقية طموحة، لانتقال الأردن إلى الاعتماد على الذات، لأن خياراته الاستراتيجية تتضاءل، لرفضه المساومة على القضية الفلسطينية.

واكد البطاينة على ضرورة العمل للمصلحة العامة والخلاص الجماعي، وأن مسؤولية الاحزاب هي وضع برامج، وإيصال نواب يراقبوا ويشرعوا على أساسها، للوصول لحكومات حزبية تنفذ برامجها من أجل زيادة فرص العمل التي يولدها الاقتصاد الأردني، والوصول إلى تأمين صحي شامل لجميع المواطنين.

وتحدث الطالب عبد الله الضلاعين والطالبة تالا الحباشنة عن تجربتهما الحزبية، ووصفوها بالناجحة دون اي عقبات.

كما تحدث الدكتور راكز العرود المسؤول في المدرسة الحزبية لحزب إردة، عن طبيعة المرحلة، وضرورة التوعية والتثقيف السياسية، مضيفاً أنه اصبح متاحاً للطلاب الدارسين المستفيدين من المكرمة الملكية ان يتحزبوا مع احتفاظهم بالمكرمة.

كما أجرى البطاينة لقاء آخر مع رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، وعميد شؤون الطلبة الدكتور رائد العضايلة.

وحضر اللقاء كل من بسام الجعافرة رئيس مجلس فرع الكرك لحزب إرادة وعضو المجلس الطالب صهيب المجالي وعضو المجلس السياسي في الحزب والدكتور صالح العرود والأمين العام المساعد لشؤون الاعضاء سعود القاضي والامين العام المساعد للإعلام الرقمي والتعبئة والتنظيم سيمياء الشطرات.