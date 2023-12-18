البطاينة: عاش جيشنا العربي الباسل وليخسأ الجبناء

وطنا اليوم:نشر الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة على صفحته على الفيسبوك : إن ما حدث فجر اليوم ليست عمليات تهريب او تسلل ، انها محاولات دخول لأراضينا من الجهة الشمالية من قبل مليشيات وبالقوة (حسب تصريح الجيش ) .

إن الأردن في عين العاصفة ومستهدف، ولكنه بفضل الله ورعايته وقواتنا المسلحة وقائدها الأعلى وشعبنا الواعي المتماسك سيظل منيعا عصيا عليهم .

نعم إن من يراهن على الأردن وإستقراره لا يعرف الأردن ولا الأردنيين ولم يقرأ تاريخهم.

الأردن سيبقى الضامن لعدم تحقيق (كامل) الهلال الشيعي، والسد المنيع بوجه حلم اليقظة من “النيل إلى الفرات”.

وليعلم الجميع بأن الأردن يقف بوجه الجميع من أجل مصلحة استراتيجية لحماية العمق العربي اجمع ويتوجب على هذا العمق أن يتعامل معنا على أساس حماية مصالحهم ومستقبل شعوبهم .

عاش الأردن ، عاشت قواتنا المسلحة ، عاش الملك ، حمى الله الأردن والأردنيين ، عاشت فلسطين حرة أبية عربية والمجد للشهداء ، ولتسقط كل المشاريع الصهيوينة منها والفارسية