عمان الأهلية تقوم بحملة لدعم نزلاء مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية

وطنا اليوم:مندوباً عن عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع في جامعة عمان الأهلية الدكتورمصطفى العطيات ، أشرفت نائب عميد شؤون الطلبة الدكتورة نور الدباس ومساعد العميد السيد عصام السحار على مشاركة وفد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة من أعضاء النادي التطوعي في الجامعة بزيارة إلى مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية / الفحيص يوم الأربعاء الماضي الموافق 13 / 12 / 2023.

حيث تم في هذه الحملة وبمشاركة 10 من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية و19 طالباً وطالبة، تقديم الدعم لمتلقي الخدمة بالمركز من خلال توزيع الملابس على 300 فرد بالمستشفى.

وأشار الدكتورمصطفى العطيات إلى أن هذه الحملة الداعمة لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية تأتي استكمالاً لتعاون ودعم جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ونائب رئيس هيئة المديرين السيد عمر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مؤكداً على استعداد الجامعة لتقديم كافة أنواع الدعم لنزلاء المركز، حيث قام الوفد بتوزيع الملابس على متلقي الخدمة بالمركز وعمل جولة ميدانية لتفقد أحوالهم واحتياجاتهم.

فيما ثمن مدير مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية الدكتور حسن السخني الدور الذي تقوم به جامعة عمان الاهلية لخدمة المجتمع المحلي، مشيراً إلى التعاون المشترك بين الجامعة والمركز من خلال توفير فرص تدريب للطلاب، بالإضافة إلى استعداد المركز لتقديم محاضرات توعوية للطلبة.