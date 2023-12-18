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عمان الأهلية تشارك في مؤتمر كيو أس لإعادة تصور التعليم

منذ 4 ساعات
عمان الأهلية تشارك في مؤتمر كيو أس لإعادة تصور التعليم

وطنا اليوم:شارك نائب رئيس جامعة عمان الأهلية لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود في فعاليات مؤتمر كيو أس لإعادة تصور التعليم QS Reimagine Education والذي أقيم في جامعة خليفة في أبوظبي من 10-13 ديسمبر 2023.
ويُعدّ مؤتمر QS لإعادة تصور التعليم لعام 2023، الذي تنظمه منظمة Quacquarelli Symonds (QS)، حدثاً عالمياً بارزاً في مجال التعليم يركز على الاتجاهات المبتكرة والتحويلية في هذا القطاع، ويجمع مختلف الأطراف المعنية بالتعليم، بما في ذلك قادة الجامعات، والمعلمين، والمبتكرين، والمستثمرين، والشركات الناشئة، وأصحاب العمل، وصانعي السياسات.
وناقش المؤتمرون مجموعة من المواضيع الهامة التي شملت دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم بطريقة مدروسة، وتطوير المهارات الأساسية قبل استخدام الذكاء الاصطناعي، وبناء المهارات الناعمة لاستخدام التكنولوجيا بشكل معنوي.
وقد تم التأكيد على دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، مع الحاجة إلى التوازن في استخدامه لتعزيز التعلم مع ضمان حصول الطلاب على المهارات الأساسية.
يذكر أن جامعة عمان الأهلية هي الأنشط على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية في المشاركة في هذه الملتقيات العالمية الهامة التي من شأنها مواكبة كل ما هو جديد في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي التطبيقي واستخدام أحدث تقنيات التعليم.


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