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#عاجل الجيش: اشتباكات مسلحة على الحدود الأردنية الشمالية

منذ 5 ساعات
A picture taken during a tour origanized by the Jordanian Army shows soldiers patrolling along the border with Syria to prevent trafficking, on February 17, 2022. - Drug trafficking from Syria into Jordan is becoming "organised" with smugglers stepping up operations and using sophisticated equipment including drones, Jordan's army said, warning of a shoot-to-kill policy. Since the beginning of this year, Jordan's army has killed 30 smugglers and foiled attempts to smuggle into the kingdom from Syria 16 million Captagon pills -- more than they seized in the whole of 2021 -- the military said. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP)

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي أنه تجري ومنذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الاثنين، اشتباكات مسلّحة ما بين قوات حرس الحدود الاردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة الاردنية الهاشمية وضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، إذ اسفرت هذه الاشتباكات لغاية الآن عن احباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والاسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.
وأكد المصدر أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري، فيما تم وقوع عدد من الاصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة.
وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.
وبين المصدر أن هذه الاشتباكات تأتي استمراراً لما تقوم به هذه المجموعات المسلحة منذ أيام والتي أسفرت عن مقتل عدد من المهربين والقبض على أحدهم واستشهاد أحد أفراد القوات المسلحة وإصابة آخر.
وشدد المصدر أن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.


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