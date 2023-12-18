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الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

منذ 6 ساعات
الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

وطنا اليوم:انخفضت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الأول، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.
ووفقا للبيانات، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 719.6 دولارا للطن مقابل 740.2 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 2.8% بالمئة، كما انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 779.7 دولار للطن الى 757.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.8 بالمئة.
أما سعر الديزل فانخفض من 714.3 دولار للطن الى 697.5 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 2.3 بالمئة، أما سعر الكاز فقد انخفض أيضا وبلغ 764.6 دولار للطن مقابل 802.5 دولار وبنسبة 4.7 بالمئة.


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