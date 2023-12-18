جيش الاحتلال يُقر بمقتل 4 ضباط وإصابة جندي جنوب قطاع غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، بمقتل أربعة جنود إضافيين في المعركة البرية جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، تحت بند سُمح بالنشر إن الرائد أوريجا باير 20 عاماً من معلوت ترشيحا، مقاتل في وحدة ماجلان، لواء المغوار، قتل متأثراً بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة بتاريخ 14-12-2023 في معركة جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن الرائد لياف علوش، 21 عاما، من جدارا، مقاتل في وحدة دوفدفان، لواء الكوماندوس، قتل خلال معركة جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن الرائد (احتياط) إيتان نائيه، 26 سنة، من كيبوتس سدي إلياهو، مقاتل في وحدة دوفدان، كتيبة الكوماندوس، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة.

كما أعلن مقتل الرائد (المدعى عليه) تال فليبا، 23 سنة، من رحوفوت، مقاتل في وحدة يالام، فيلق الهندسة القتالية، في معركة جنوب قطاع غزة.

وبين جيش الاحتلال أنه أصيب مقاتل من وحدة دوفدفان، لواء الكوماندوز، بجروح خطيرة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ العملية البرية إلى 127، ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 458 قتيلا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ73 على التوالي، واستهدافه المدنيين والمستشفيات وتدمير عشرات المنازل على رؤوس ساكنيها، في حين تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع القوات في محاور التوغل بالقطاع.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى نحو 19 ألف شهيدًا، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألف إصابة.

في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 458 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.