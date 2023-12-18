مئات الشهداء والجرحى باليوم الـ 73 من العدوان على غزة

وطنا اليوم:واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد واصابة المئات من المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء.

وقالت مصادر صحية صباح اليوم، إن أكثر من 100 شهيدا ارتقوا في مجازر الاحتلال في جباليا، ومثلهم تحت الأنقاض، الى جانب 20 مصابا على الأقل.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف على كافة مناطق المدينة، ما اسفر عن استشهاد واصابة عشرات المواطنين.

الى ذلك، هزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

وكان قد استشهد أكثر من 30 مواطنا وأصيب العشرات، مساء الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف مربعا سكنيا يعود لعائلتي البرش وعلوان.

كما استشهدت مواطنة، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستشهد 8 مواطنين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة القطشان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استشهدت الصحفية حنين علي القشطان، ‎مع أفراد من عائلتها، في هذا القصف.

كذلك استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بعد قصف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة أبو غرقود غرب المخيم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.