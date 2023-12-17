صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يعلن أسماء المشاركين ببرنامج زمالات القادة في الابتكار العالمي للعام 2024

وطنا اليوم – رعى الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي فعالية إعلان أسماء الفائزين بالمشاركة ببرنامج “زمالات القادة في الابتكار العالمي للعام 2024” Leaders in Innovation Fellowships Program (LIF) الذي ينفّذه للسنة الرابعة على التوالي صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس، بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للهندسة البريطانية، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الأردنية، وممثلين عن مؤسسات المشاركين.

وسيلتحق الفائزون الثمانية في برنامج تدريبي يتنقل بين عدد من الدول يتيح لهم تحويل أفكارهم ورؤاهم ومشاريعهم إلى واقع حياتي ملموس قابل للتتجير الأمر الذي يعكس أهداف الصندوق في بناء قدرات البحث والإبداع في الأردن ويعزز الريادة التكنولوجية لدى أبنائه.

وأكد الرفاعي حرص المجلس، من خلال الصندوق، على تنفيذ برنامج يستكشف واقع الأعمال الريادية التكنولوجية، ويكون حلقة وصل بين رواد ورجال الأعمال والأكاديميين ويستفيد من البحث العلمي كقوة دافعة نحو النماء والازدهار.

وأضاف الرفاعي إننا في المجلس والمراكز والصناديق التابعة نسعى إلى الإعتماد على الذات، من خلال بناء القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية والعمل على تطويرها والتشبيك بين الباحثين والرياديين والمؤسسات الإنتاجية المحلية والدولية.

وبيّن الرفاعي أن المجلس من خلال الصندوق بنى نواة للريادة التكنولوجية تتكون من 43 ريادياً وباحثاً وأكاديمياً داعياً الفائزين إلى أهمية الإفادة القصوى من البرنامج وفرص بناء علاقات مستدامة مع المجتمعات العلمية والإنتاجية من الدول المشاركة والإستفادة من خدمات المركز الرئيس للمشروعات التابع للأكاديمية (RAE Enterprise HUB).

وذكرت مديرة الصندوق ريما راس أن عدد المستفيدين من البرنامج للسنوات الثلاث الماضية بلغ 35 باحثاً وريادياً وأكاديمياً، وأن عدد المتقدمين للمشاركة في 2024 كان 19 باحثاً وأكاديمياً وريادياً مشيرة إلى أن البرنامج سينفذ في ثمان دول من ضمنها الأردن.

والفائزون هم، الدكتور أشرف طاهات من كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، والدكتورة سهى عبد الله المحيسن من كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية، والدكتور أنس الشيشاني من كلية الصيدلة في جامعة الزرقاء، والدكتور مؤيد سعيفان من كلية الآداب والعلوم والدكتورة دعاء أبو عرقوب من كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا، والدكتورة سارة ناصر الدين من كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية، والمهندس رائد مياس من المركز الأردني للتصميم والتطوير.

يُذكر أن لجنة تقييم المتقدمين للبرنامج تشكلت من المهندس ليث القاسم رئيساً، وعضوية كل من الدكتور وائل مصاروة والدكتورة عبلة البصول والمهندس محمد عبيدات.