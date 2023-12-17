خبير الموضة والجمال بارع غزال ينضم إلى لجنة Miss Natural Beauty

وطنا اليوم – اقترن اسمه بالتجدد والريلوكننغ في إطلالات النجوم والنجمات، إنه بارع غزال، خبير الموضة والجمال ورئيس مجموعة صالونات “بارع” المنتشرة بين دبي وبيروت.

ذاع صيته في لبنان ومختلف الدول العربية والخليجية، نظير إبداعاته في عالم الموضة، الجمال والريلوكينغ، من خلال ذوقه وأفكاره الخلاقة ومتابعته لأشهر الخطوط العالمية وتطبيقها تبعاً لما يلائم الرجال والنساء.

وعبر بارع غزال عن سعادته أثناء انضمامه إلى لجنة تحكيم “Miss Natural Beauty ” التي تقام للمرة الأولى في لبنان وفي الشرق الأوسط، من دون ماكياج وتجميل، كونه أحب هذه الفكرة الجريئة ورؤية المتباريات بالجمال الرباني، وسيتولى غزال مهمة الإشراف على الريلوكينغ للمشتركات والإعتناء بجمالهن.