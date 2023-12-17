حماس : ملف التبادل مغلق حتى يقف العدوان

وطنا اليوم:أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، عن شروط موافقة الحركة لأي مفاوضات تتعلق بالهدنة وتبادل الأسرى، مؤكدا أن المقاومة لديها الإمكانات للصمود أياما وأسابيع وشهورا.

وأضاف الحية في تصريحات نقلتها الجزيرة، مساء الأحد، أن العدو لا يهنأ لا في غزة ولا خانيونس ولا الشمال ولا أي منطقة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن حركة حماس تريد وقفا كاملا للعدوان ثم انسحاب الاحتلال من غزة ومن ثم الحديث عن الأسرى، مؤكدا على ألأن هدف الحركة الأساسي هو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وكيفية إغاثته.

وأشار القيادي في حماس خليل الحية، إلى أن المقاومة بخير وصامدة، وأنه لن يرد المقاومة عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني إلا تحرير الأرض والمقدسات.

وجدد الحية التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية وسيبقى صامدا في أرضه ويحتضن مقاومته.

ولفت إلى أن ما يهم الحركة اليوم هو وقف العدوان وهذه الحرب المجنونة، مؤكدا أن الحركة تريد وقف إطلاق نار شامل وانسحاب كل قوات الاحتلال من غزة.

وشدد على أن اليوم التالي في غزة هو انتصار ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم، مبينا أن مستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وكل فلسطين.

وأوضح الحية، أن الحركة جزء من الشعب وتطرق كل الأبواب لزيادة المساعدات، غزة تحتاج يوميا مئات الشاحنات لإغاثة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن غزة والضفة وكل فلسطين وحدة واحدة ومن يقرر الحكم هو الشعب الفلسطيني.

وأكد أن طوفان الأقصى جاء ردا على الاستهتار بالشعب الفلسطيني وإدارة الظهر لحقوق