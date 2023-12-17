مطالبات بتحقيق دولي بمعلومات عن دفن الاحتلال أحياء بغزة

وطنا اليوم:طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن قيام جيش الاحتلال بدفن مصابين فلسطينيين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وقال المرصد إنه تلقى “شهادات وشكاوى من طواقم طبية وإعلامية تؤكد أن الجرافات الإسرائيلية دفنت فلسطينيين أحياء في ساحة المستشفى قبل انسحابها منه”.

وأكد المرصد في بيان له أن فرقه تواصل توثيق ما جرى في المستشفى، بما في ذلك المعلومات عن قتل أحياء ومصابين بدفنهم في ساحة المستشفى.

وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في مجمل ما شهده المستشفى من انتهاكات فظيعة على مدار الأيام الماضية.

كما دعت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، بفتح تحقيق دولي في معلومات عن دفن الجيش الإسرائيلي مواطنين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي مساء السبت أن المعلومات والشهادات من المواطنين والطواقم الطبية والإعلامية تشير إلى قيام الجيش الإسرائيلي بدفن مواطنين أحياء في ساحة المستشفى وأن بعضهم شوهدوا أحياء قبل حصارهم من قبل القوات.

وأفادت الوزيرة الكيلة بأن على العالم التحرك الجدي لكشف ملابسات هذا الملف وعدم التهاون أو السكوت على المعلومات التي ترد من قطاع غزة.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الجيش الإسرائيلي تعمد إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد واعتدى على الكوادر الطبية ما شكل تهديدا جديا على حياة الجرحى والمرضى.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي دمر الجزء الجنوبي للمستشفى وأن 12 طفلا ما زالوا يتواجدون في داخل الحاضنات بالمستشفى دون ماء ولا غذاء، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي إجلاءهم.

وكان المدير العام في وزارة الصحة بغزة منير البرش، حذر من أن “القوات الإسرائيلية قد ترتكب مجزرة في مستشفى كمال عدوان خلال الساعات القادمة”.

وقال البرش إن القوات الإسرائيلية أجبرت طاقم مستشفى كمال عدوان والمرضى على النزول إلى الساحة وأحرقت المولدات الكهربائية، كما اعتقلت 5 جرحى من المستشفى صباح اليوم، ودمرت المولدات الكهربائية لضمان عدم إعادة تشغيل المستشفى.

وأفاد بأن “الاحتلال يمنعنا من التنسيق لإخراج بعض الجرحى من مستشفى كمال عدوان”، مبينا أن “هناك 12 طفلا في حضانات مستشفى كمال عدوان وحياتهم معرضة للخطر الشديد”.

وحذر من أن “الاحتلال قد يرتكب مجزرة في مستشفى كمال عدوان خلال الساعات القادمة، كما أجبر مدير المستشفى على الحضور وإحضار كاميرات مراقبة المستشفى”.