وطنا اليوم:وفقًا لإحصائيات مجموعة المطار الدولي، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 563,547 مسافرًا خلال شهر تشرين الثاني، مسجلًا انخفاضًا نسبته 9.08 % مقارنة بإحصائيات عام 2022.
وفيما يتعلق بحركة الطائرات، استقبل المطار أيضًا 5,397 حركة، بزيادة نسبتها 2.4%، وتعامل مع 5,979 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 17.9%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للإحصائيات المسجّلة منذ بداية العام، استقبل المطار ما مجموعه 8,558,221 مسافرًا، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 19.2% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.
ومن جهة أخرى، سجّل المطار 72,114 حركة طائرات، وتعامل مع 60,932 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 15.1%، و8.1% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.
وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة المطار الدولي”: “في الوقت الذي نواصل فيه الحفاظ على المؤشرات الإيجابية منذ بداية العام، شهدنا انخفاضًا في الإحصائيات الشهرية -كما كان متوقعًا- نظرًا للتطورات المستمرة في قطاع غزّة والضفة الغربية. وعلى الرغم من الوضع الراهن، يظل الأردن وجهة آمنة ومُرّحبة بالمسافرين من جميع أنحاء العالم، ونتطلع إلى استعادة الزخم في الأشهر المقبلة”.
مطار الملكة علياء استقبل 8.5 مليون مسافر منذ بداية العام
وطنا اليوم:وفقًا لإحصائيات مجموعة المطار الدولي، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 563,547 مسافرًا خلال شهر تشرين الثاني، مسجلًا انخفاضًا نسبته 9.08 % مقارنة بإحصائيات عام 2022.