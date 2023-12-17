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مطار الملكة علياء استقبل 8.5 مليون مسافر منذ بداية العام

منذ 5 ثواني
مطار الملكة علياء استقبل 8.5 مليون مسافر منذ بداية العام

وطنا اليوم:وفقًا لإحصائيات مجموعة المطار الدولي، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 563,547 مسافرًا خلال شهر تشرين الثاني، مسجلًا انخفاضًا نسبته 9.08 % مقارنة بإحصائيات عام 2022.
وفيما يتعلق بحركة الطائرات، استقبل المطار أيضًا 5,397 حركة، بزيادة نسبتها 2.4%، وتعامل مع 5,979 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مما يُشكّل ارتفاعًا نسبته 17.9%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للإحصائيات المسجّلة منذ بداية العام، استقبل المطار ما مجموعه 8,558,221 مسافرًا، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 19.2% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.
ومن جهة أخرى، سجّل المطار 72,114 حركة طائرات، وتعامل مع 60,932 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 15.1%، و8.1% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.
وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة المطار الدولي”: “في الوقت الذي نواصل فيه الحفاظ على المؤشرات الإيجابية منذ بداية العام، شهدنا انخفاضًا في الإحصائيات الشهرية -كما كان متوقعًا- نظرًا للتطورات المستمرة في قطاع غزّة والضفة الغربية. وعلى الرغم من الوضع الراهن، يظل الأردن وجهة آمنة ومُرّحبة بالمسافرين من جميع أنحاء العالم، ونتطلع إلى استعادة الزخم في الأشهر المقبلة”.


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