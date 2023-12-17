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الملك وولي العهد يقدمان العزاء إلى أمير الكويت بوفاة الشيخ نواف الصباح

منذ 4 ثواني
الملك وولي العهد يقدمان العزاء إلى أمير الكويت بوفاة الشيخ نواف الصباح

وطنا اليوم:قدم جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في الكويت، اليوم الأحد، العزاء إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأعرب جلالة الملك عن تعازيه ومواساته لأخيه سمو الشيخ مشعل، والأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأكد جلالته، خلال تقديمه العزاء، أنه فقد أخا عزيزا برحيل سمو الشيخ نواف الصباح، الذي كرس حياته لخدمة بلده وشعبه وقيادة مسيرة التقدم والازدهار فيه، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.
وشدد جلالة الملك على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وعلى وقوف الأردن إلى جانب الكويت وشعبها العزيز بهذا الظرف الصعب.
ورافق جلالته وفد رسمي ضم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني لدى الكويت سنان المجالي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.


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