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أسرة جامعة عمان الاهلية تنعي أمير دولة الكويت الشقيقة

منذ 3 ساعات
أسرة جامعة عمان الاهلية تنعي أمير دولة الكويت الشقيقة

وطنا اليوم:رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة ينعون بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة .
ويتقدمون بأحر مشاعر العزاء والمواساة بهذا المصاب الجلل من سفير دولة الكويت والملحق الثقافي الكويتي وأركان السفارة الكويتية في الاردن ومن الأسرة التربوية والتعليمية في الكويت ومن الشعب الكويتي الشقيق ومن الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعة وفي الاردن.
سائلين الله عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون


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