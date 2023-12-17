قناة السويس: 55 سفينة تمت إعادة توجيهها عبر رأس الرجاء الصالح

وطنا اليوم:ذكرت وكالة رويترز نقلا عن رئيس قناة السويس أن 55 سفينة تمت إعادة توجيهها عبر رأس الرجاء الصالح منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كانت جماعة الحوثي قد هاجمت سفنا إسرائيلية في مضيق باب المندب واقتادت بعضها إلى الموانئ اليمنية، كما هاجمت سفن شحن دولية قالت الجماعة إنها كانت تتجه إلى إسرائيل.

ولاحقا، أعلنت الجماعة عن إستراتيجية تقضي بمنع وصول سفن الشحن إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسية السفينة والجهة التي تديرها.