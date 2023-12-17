القناة الـ12 الإسرائيلية: 83% من منشورات الإنترنت المتعلقة بالحرب هي ضدنا

وطنا اليوم:في اليوم الـ72 من العدوان على غزة واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة في القطاع بالتزامن مع معارك عنيفة تخوضها المقاومة، حيث أقر قائد أسبق للواء غولاني بخسارة اللواء ربع قواته منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الى ذلك قالت القناة 12 الإسرائيلية ان أغلبية منشورات مواقع التواصل ومقالات وسائل الإعلام الدولية الكبرى ضد إسرائيل.

وأشارت الى ان 83% من منشورات الإنترنت المتعلقة بالحرب هي ضد إسرائيل و9% فقط لصالحها.

كما بينت انه مقابل كل تقرير إيجابي تجاه إسرائيل في مواقع الأخبار الكبرى هناك 3 تقارير سلبية عنها.

وفرضت منصة ميتا للتواصل الاجتماعي رقابة على المنشورات التي تدعم القضية الفلسطينية وتتعلق بالعمليات الإرهابية الأخيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على منصتي فيسبوك وانستجرام. أثارت هذه الخطوة حالة من الغضب بين مستخدمي المنصتين بسبب فرض الشركة رقابة متعمدة على المنشورات المؤيدة لفلسطين، وهذا يسلط الضوء على المخاوف المستمرة منذ فترة طويلة بشأن عدم التعامل المنصف مع تصاعد الحرب في غزة.

في سياق هذه المخاوف، يقوم المستخدمون بتجربة طرق لمعالجة الخوارزمية. على سبيل المثال، قالت صحفية أنها تدمج صور السيلفي مع التعليقات السياسية على قصصها. كما تقوم بتبادل الحروف، من خلال استخدام العلامة “@” بدلاً من حرف “a”، والرقم “3” بدلاً من حرف “e”، عند تهجئة كلمات مثل “إسرائيل” بتهجئة (Isr@3l) وكلمة “فلسطين” بتهجئة (P@l3stin3).