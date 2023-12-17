كيف يؤثر تصاعد التهديدات في البحر الأحمر على الأردن اقتصاديا

وطنا اليوم:أكد الخبير البحري في النقل والتأمين واللوجستيات الدكتور المحامي عاطف المعايطة أن مواني البحر الأحمر بدأت تتأثر بالتحديات نتيجة لضربات الحوثيين سفن تمر في البحر الأحمر، ووقف عمليات الملاحة باتجاه باب المندب من قبل خطوط ملاحية عملاقة.

وقال المعايطة إن خطوط ملاحية أخرى تسير على خطى غيرها لوقف عمليات الملاحة باتجاه باب المندب.

وأضاف أن تداعيات إيقاف الخطوط الملاحية في البحر الأحمر سيدفع باتجاه تحويل خطوط النقل، الأمر الذي سيتسبب بارتفاع كلف النقل والتأمين ومواعيد الوصول، وبالتالي ارتفاع أسعار البضائع.

ودعا المعايطة الحكومة أخذ كل ذلك بعين الاعتبار، لانعكاسات حجز سفن في باب المندب على الأردن اقتصاديا

وأعلنت شركات شحن عملاقة، السبت 16 ديسمبر/كانون الأول 2023، تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وهو ممر تجاري رئيسي، بعد هجمات الحوثيين في اليمن على السفن المتوجهة إلى إسرائيل، وذلك دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ 72 يوماً.

حيث قالت شركات ميرسك الدنماركية، وهاباغ-لويد الألمانية، و”سي إم آ سي جي إم” الفرنسية، و”إم إس سي” الإيطالية السويسرية، إن سفنها لن تستخدم البحر الأحمر “حتى إشعار آخر” أو حتى الإثنين على الأقل أو “حتى يصبح المرور عبر البحر الأحمر آمناً”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية السبت.

البحر الأحمر هو “طريق البحر السريع” الذي يربط المتوسط بالمحيط الهندي، ويمر عبره حوالي 20 ألف سفينة سنوياً. وفي الأسابيع الأخيرة زاد المتمردون اليمنيون القريبون من إيران هجماتهم قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن أفريقيا.

فيما حذَّر الحوثيون من أنهم سيستهدفون السفن المبحرة قبالة سواحل اليمن، والتي لها صلات بإسرائيل، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما حذَّر الحوثيون من أي محاولة للهجوم على اليمن، خاصةً بعد الحديث عن “تحالف دولي” لمواجهة تهديداتهم.

وفق الغرفة التي تتخذ مقراً في لندن، يمر 12% من التجارة العالمية عادة عبر البحر الأحمر. وتؤكد أن تجنب البحر الأحمر ينطوي على تكاليف وتأخيرات إضافية تضر بالقطاع وتدفق التجارة.