الضمان: رواتب المتقاعدين في البنوك الأربعاء القادم

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي لشهر كانون الأول الحالي يوم الاربعاء القادم الموافق 20/12/2023.

وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم وتلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.