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إذاعات أردنية توحد بثها لجمع التبرعات لمرضى السرطان القادمين من غزة

منذ ساعة واحدة
إذاعات أردنية توحد بثها لجمع التبرعات لمرضى السرطان القادمين من غزة

وطنا اليوم:توحد الإذاعات الأردنية، يوم الإثنين المقبل، 18 كانون الأول 2023، بثها الإذاعي؛ لجمع التبرعات لمرضى السرطان القادمين من غزة للأردن.
البث الإذاعي الموحد، سيكون بالتنسيق مع مركز الحسين للسرطان، الذي أطلق حملة “أنقذوا مرضى السرطان من غزة”، لدعم علاج عدد من أبناء غزة في المركز.
وتهدف الحملة؛ لجمع التبرعات المالية، للمساعدة في علاج الأشقاء الفلسطينيين المرضى القادمين للأردن، حيث أنّ أكثر من 9000 مريض سرطان في غزة حاليا حُرموا من العلاج.
ويلتزم مركز الحسين للسرطان، بدعم حوالي 250 – 300 مريض من المتوقّع استقبالهم في المملكة، إلى أن يتمّ إعادة بناء النظام الصحي في غزة.
ويستقبل مركز الحسين للسرطان التبرعات لتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان من غزة عن طريق الإيداع أو التحويل البنكي التالي:

1- عبر التحويل البنكي (اسم البنك: البنك العربي – الشميساني، رقم الحساب: 0118254655504، الآيبان: O42ARAB1180000000118254655504)
2- عن طريق كليك KHCFARAB
3- عن طريق إي فواتيركم – صندوق غزة


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