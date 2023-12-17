تجارة عمان والعصرية للطاقة توقعان اتفاقية مشروع توليد الطاقة الكهربائية

وطنا اليوم:وقّعت غرفة تجارة عمان مع الشركة الاردنية العصرية للطاقة بمقر الغرفة، اتفاقية مشروع نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الكهروضوئية لصالح غرفة تجارة عمان.

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها مدير عام الغرفة هشام الدويك، ورئيس هيئة مديري الشركة الأردنية العصرية أحمد يونس سالم، بحضور ممثلين من المركز الوطني لبحوث الطاقة/بالجمعية العلمية الملكية، المُشرفة على المشروع، إلى توفير ما نسبته (100%) من قيم الكهرباء المترتبة على الغرفة.

وحسب بيان لغرفة تجارة عمان، اليوم الاحد، فإن الاتفاقية تهدف إلى تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وفحص وصيانة نظام الخلايا الكهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام توليد الطاقة المتجددة بواسطة النقل بالعبور على منطقة العمل والمقامة على قطعة أرض تعود ملكيتها لغرفة تجارة عمان.

وتضمّنت الاتفاقية قيام إئتلاف الشركة العصرية للطاقة بتوريد وتخزين وتركيب وفحص وتجهيز”النظام” للتشغيل التجاري ضمن “المشروع” بقدرة لا تقل عن 265 كيلوواط -321 كيلوواط ذروة بشكل سليم وكفاءة عالية، ومن ثم ربط النظام بشبكة شركة الكهرباء الأردنية وتشغيله وتصدير الطاقة الكهربائية للشبكة.

وأكد الدويك، أن مجلس ادارة الغرفة وإدارتها التنفيذية يوليان موضوع الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء جُل اهتمامهما، حيث تسعى الغرفة لتخفيض الكلف المترتبة على الغرفة لسنوات قادمة، لما لذلك من أثر ايجابي مباشر على تخفيض فاتورة الكهرباء لمبنى الغرفة بشكل كبير، وصولاً الى تصفير هذه الفواتير، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الغرفة على المدى المتوسط والطويل ومساعدتها في تقديم خدماتها لأعضائها بكلفة اقل.

وأشار إلى أنه خلال فترة أربع سنوات من بدء المشروع، ستتمكن الغرفة من استرداد قيمة المبالغ التي تم دفعها لإقامة هذا النظام، مؤكداً ان هذه الاتفاقية تأتي كخطوة عمليّة لترجمة الخطة التنفيذية للغرفة في إدارة مواردها وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات الذي تسعى اليه الغرفة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

بدوره، بيّن سالم أن الشركة متخصصة في هذا النوع من العمل وأنها قد تمكّنت من تنفيذ أول مشروع لآلية التنمية النظيفة لمحطة الكهرباء الحرارية في العقبة بهدف تخفيض انبعاثات الغازات الضارة من المحطة.

واضاف أن الشركة من بين أوائل الشركات في الأردن التي اشتركت في تصميم وتوريد وتركيب وفحص وتشغيل وتنظيف وصيانة مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتم تصنيفها من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمعادن في الفئة (أ) لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، لافتاً الى حصول الشركة على تصنيف من وزارة الأشغال ونقابة المقاولين الأردنيين كشركة متخصصة في الكهروميكانيك والطاقة المتجددة، وأنها قد قامت بنجاح بتنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بإنتاج الكهرباء من خلال الخلايا الشمسية، بسعة إجمالية تجاوزت 20 ميجا واط، وشملت مشاريع متنوعة من حيث الأنواع والأحجام.