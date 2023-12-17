بيان من المواصفات والمقاييس حول وزن اسطوانات الغاز

وطنا اليوم:دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس المواطنين اليوم الأحد، إلى إبلاغها في حال الشّك بوزن أسطوانات الغاز المنزليّ، أو وجود خلل في الأسطوانة أو الصّمام على هاتف وواتساب الشّكاوى الموحّد 065301243.

وأوضحت المؤسسة خلال فيديو نشرته على صفحاتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، أن الوزن الإجماليّ لاسطوانة الغاز هو وزن الأسطوانة فارغة مضافاً إليه 12.5 كغم، وهو وزن الغاز المسال المعبأ داخلها، مشيرة إلى أن وزن الاسطوانات فارغة مكتوب عليها.