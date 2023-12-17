صندوق الائتمان العسكري يُطلق 3 خدمات تمويلة جديدة

وطنا اليوم:أكد مدير الاتصال المؤسسي والتسويق في صندوق الائتمان العسكري محمد الحنيطي، أن الصندوق سيطلق اليوم خدمات تمويلية جديدة تهم المستفيدين العاملين والمتقاعدين العسكريين وهي عبارة تمويلات الخدمات والمنافع وتشمل 3 خدمات وهي (التمويل العلاجي، والتمويل التعليمي، والتمويل الفرحي).

وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم”، إن التمويلات الجديدة جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبين الحنيطي أن التمويل العلاجي يتضمن تقسيط الخدمات العلاجية جميعها من عمليات جراحية و فحوصات وعلاجات في المستشفيات والمركز الصحية حتى الأطباء في القطاعين العام والخاص، أما التمويل الفرحي، فهو متخصص للمقبلين على الزواج من تمويل تكاليف صالات الأفراح والقاعات لتشمل القاعات الموجودة في الفنادق.

وأشار إلى أن التمويل التعليمي يتضمن تقسيط تكاليف الرسوم الدراسية سواء في المدارس أو الكليات أو الجامعات الحكومية والخاصة من رياض الأطفال إلى الجامعات ومرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.

وأوضح الحنيطي أن من أهم مزايا هذه التمويلات، أن فترات سدادها يصل لمدة 3 سنوات بعائد إيجارة منافس بنسبة 4.25 %، كما أنها من غير كفيل، حيث يتم منح مبالغ تصل إلى 1500 دينار من رتبة رقيب فما دون، أما رتبة وكيل فما فوق فإن المبالغ تصل إلى 3 آلاف دينار.

وكشف الحنيطي أن ما يميز هذه المنتجات، أنه بإمكان المستفيد سواء كان عاملاً أو متقاعداً تكرارها مرة ثانية، كما بإمكانه تقديمها لفائات الأقارب من الدرجة الأولى، وسيكون تحصيل مبلغ الاقتطاع على المستفيد.

وبين أنه بإمكان المقاعد العسكري سواء كان راتبه محول للصندوق أو لأي بنك آخر، التقدم للحصول على التمويل، على أن يتم اقتطاع المبلغ من البنوك المحول له الراتب شريطة أن يكون عبىء الدين يسمح بذلك.