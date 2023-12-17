بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية 2023

منذ 4 ثواني
البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية 2023

وطنا اليوم:طرح البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2023، تحت مسمى “اكتشافات أثرية حديثة” للبيع للجمهور اعتبارا من صباح الاثنين.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني الأحد، يتكون الإصدار من 6 طوابعK وبطاقة واحدة في ميني شيت، وقيمة الفئة الواحدة 40 قرشاً وقيمة البطاقة 60 قرشاً، وقيمة المجموعة 3 دنانير، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 3.50 دنانير.
وأشار البيان إلى أن الإصدار سلط الضوء على أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة التي تُظهر الثقافات والحضارات المختلفة التي قامت في الأردن من خلال 6 طوابع، وبطاقة واحدة وهي: تماثيل إغريقية، جرش الأواني والجرار، البترا الدولمنز، الزرقاء أجزاء من أعمدة بازلتية، أم قيس قارورة تل السيران البرونزية، عمان نفق ديكابولس، أم قيس، أبو غسان معان.
ويمكن للراغبين الحصول على هذه الطوابع، بمراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى توافرها في المكاتب البريدية التالية: مكتب بريد جبل عمان، اللويبدة، وسط البلد، العبدلي، إربد المركزي، مأدبا المركزي، العقبة المركزي، جرش المركزي، مكتب البترا، الكرك، أم قيس، عجلون، السلط، الفحيص.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:23

الاردن..في عين المعركة..!

10:17

هل تضحي إسرائيل بالمحتجزين وتستمر في العدوان على غزة

09:56

ضبط سائق تحت تأثير المشروبات الكحولية ولا يحمل رخصة قيادة

09:50

حزب إرادة يفتتح مقره في الرمثا ويلتقي أعضاء هيئته العامة في اللواء – صور

09:40

وفيات الأحد 17-12-2023

09:26

القوات المسلحة تفتح باب التجنيد لعدد من التخصصات

09:21

ارتفاع عدد الشهداء برصاص وقصف الاحتلال بالضفة إلى 6

09:17

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة 5 جنود في غزة

09:14

بدء التقدم لطلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية

04:02

رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح

23:47

البلقاء التطبيقية تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

23:35

البلقاء التطبيقية: وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي تنفذ مبادرة جديدة في تتبع المسارات الدينية في البلقاء وتكرم عدداً من الناشطين

وفيات
وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباحوفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيمي