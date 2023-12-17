البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية 2023

وطنا اليوم:طرح البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2023، تحت مسمى “اكتشافات أثرية حديثة” للبيع للجمهور اعتبارا من صباح الاثنين.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني الأحد، يتكون الإصدار من 6 طوابعK وبطاقة واحدة في ميني شيت، وقيمة الفئة الواحدة 40 قرشاً وقيمة البطاقة 60 قرشاً، وقيمة المجموعة 3 دنانير، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 3.50 دنانير.

وأشار البيان إلى أن الإصدار سلط الضوء على أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة التي تُظهر الثقافات والحضارات المختلفة التي قامت في الأردن من خلال 6 طوابع، وبطاقة واحدة وهي: تماثيل إغريقية، جرش الأواني والجرار، البترا الدولمنز، الزرقاء أجزاء من أعمدة بازلتية، أم قيس قارورة تل السيران البرونزية، عمان نفق ديكابولس، أم قيس، أبو غسان معان.

ويمكن للراغبين الحصول على هذه الطوابع، بمراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى توافرها في المكاتب البريدية التالية: مكتب بريد جبل عمان، اللويبدة، وسط البلد، العبدلي، إربد المركزي، مأدبا المركزي، العقبة المركزي، جرش المركزي، مكتب البترا، الكرك، أم قيس، عجلون، السلط، الفحيص.