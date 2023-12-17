حزب إرادة يفتتح مقره في الرمثا ويلتقي أعضاء هيئته العامة في اللواء – صور

وطنا اليوم:في إطار سياسة الحزب الرامية لتوسيع مظلة المشاركة الشعبية، وتقديم المقترحات والأفكار وإدامة التواصل الدوري مع الهيئة العامة، افتتح الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة مكتب حزب إرادة في لواء الرمثا بعيدا عن أي مظاهر إحتفالية تضامنا مع ما يحدث في غزة، وذلك بحضور فريق الأمانة العامة.

والتقى فريق الأمانة العامة بأعضاء الحزب في اللواء في المقر الجديد، وذلك في إطار النهج التشاركي للحزب والتواصل مع كل أعضائه، واطلاعهم على الجهود التي يقوم بها على الصعد كافة.

كما جرى خلال اللقاء اطلاع أعضاء الحزب في الرمثا على مسودة التعليمات المعدلة للهيكل التنظيمي لمجالس الفروع والمكاتب التابعة لها وآلية عملها، وخطط الحزب في المرحلة المقبلة وفي مقدمتها إعداد برنامج الحزب من قبل لجانه القطاعية، والمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقدم أعضاء الحزب في الرمثا آراءهم واستفساراتهم ومقترحاتهم، حيث اتسم اللقاء بالشفافية والانفتاح على مختلف النقاشات والآراء.

وحضر اللقاء نائب الأمين العام للشؤون السياسية والتوعية الحزبية المهندس إبراهيم العوران والأمناء العامين المساعدين، ورئيس مجلس فرع إربد لحزب إرادة المهندس صهيب بني يونس وعدد من أعضاء مجلس الفرع، وأعضاء الهيئة العامة في لواء الرمثا.

وإنبثق عن الإجتماع تشكيل نواة للجنة الإشراف على مكتب الرمثا لحزب إرادة لتجتمع وتوسع اللجنة لتضم أعضاء من جميع مناطق اللواء.