بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ارتفاع عدد الشهداء برصاص وقصف الاحتلال بالضفة إلى 6

منذ ساعة واحدة
ارتفاع عدد الشهداء برصاص وقصف الاحتلال بالضفة إلى 6

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشهداء برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 6، بينهم اثنان استهدفتهما مسيّرة إسرائيلية فجر اليوم في حي المنشية بمخيم نور شمس بطولكرم.
وقد سقط الشهيد الثالث برصاص الاحتلال ظهر أمس السبت خلال محاولته عبور جدار الفصل العنصري غرب بلدة دير الغصون.
وقبل ذلك، أعلن مستشفى الرازي في مدينة جنين استشهاد شاب متأثرا بإصابته بشظايا قذيفة من مسيّرة إسرائيلية في الحي الشرقي من المدينة خلال عملية اقتحام.
وسقط شهيد آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة ومخيم دير عمار شمال غرب رام الله ليلة السبت، فيما سقط شهيد سادس برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل مساء السبت.
وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في طولكرم، الحداد والاضراب الشامل، الأحد، لجميع مناحي الحياة، تنديدا بجرائم ومجازر الاحتلال وحدادا على أرواح شهداء مخيم نورشمس وطولكرم وغزة هاشم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:27

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية 2023

10:23

الاردن..في عين المعركة..!

10:17

هل تضحي إسرائيل بالمحتجزين وتستمر في العدوان على غزة

09:56

ضبط سائق تحت تأثير المشروبات الكحولية ولا يحمل رخصة قيادة

09:50

حزب إرادة يفتتح مقره في الرمثا ويلتقي أعضاء هيئته العامة في اللواء – صور

09:40

وفيات الأحد 17-12-2023

09:26

القوات المسلحة تفتح باب التجنيد لعدد من التخصصات

09:17

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة 5 جنود في غزة

09:14

بدء التقدم لطلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية

04:02

رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح

23:47

البلقاء التطبيقية تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

23:35

البلقاء التطبيقية: وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي تنفذ مبادرة جديدة في تتبع المسارات الدينية في البلقاء وتكرم عدداً من الناشطين

وفيات
وفيات الأحد 17-12-2023رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباحوفيات الخميس 14-12-2023وفيات الأربعاء 13-12-2023حزب الوحدويون الديمقراطي ينعى الشهيد إياد النعيمي