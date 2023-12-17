ارتفاع عدد الشهداء برصاص وقصف الاحتلال بالضفة إلى 6

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشهداء برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 6، بينهم اثنان استهدفتهما مسيّرة إسرائيلية فجر اليوم في حي المنشية بمخيم نور شمس بطولكرم.

وقد سقط الشهيد الثالث برصاص الاحتلال ظهر أمس السبت خلال محاولته عبور جدار الفصل العنصري غرب بلدة دير الغصون.

وقبل ذلك، أعلن مستشفى الرازي في مدينة جنين استشهاد شاب متأثرا بإصابته بشظايا قذيفة من مسيّرة إسرائيلية في الحي الشرقي من المدينة خلال عملية اقتحام.

وسقط شهيد آخر برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة ومخيم دير عمار شمال غرب رام الله ليلة السبت، فيما سقط شهيد سادس برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل مساء السبت.

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في طولكرم، الحداد والاضراب الشامل، الأحد، لجميع مناحي الحياة، تنديدا بجرائم ومجازر الاحتلال وحدادا على أرواح شهداء مخيم نورشمس وطولكرم وغزة هاشم.