جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة 5 جنود في غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، مقتل ضابطين اثنين في المعارك بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن لرائد (المتقاعد) جوزيف أفنير دوران، 26 عاما، من القدس، قاتل ضمن وحدة التنقل العملياتي (OMU)، خدم كمقاتل تجميع في الأسطول الثالث عشر، قُتل أمس (السبت) في معركة في شمال قطاع غزة.

وأضاف أن اللواء شاليف زالتسمان 24 عاماً من رمات يشاي، مقاتل في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة (55)، قتل أمس (السبت) في معركة جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أنه أصيب أمس جندي (متقاعد) في وحدة التنقل العملياتي (BLANM) من لواء الحمروم بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة.

كما أصيب ضابط وثلاثة جنود احتياط في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة (55) بجروح خطيرة أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 453 قتيلا.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 18 ألف شهيدًا، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألف إصابة.

في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 451 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر