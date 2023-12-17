رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردني ينعون سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح

وطنا اليوم-نعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل الى رحمة الله تعالى السبت.

وأكد رئيس مجلس الإدارة العين عبدالحكيم محمود الهندي أن الأمتين العربية والإسلامية فقدت برحيل سموه زعيماً كان مثالاً في الحكمة، ورجل سياسة من الطراز الرفيع كابراً عن كابر، ولطالما نذر حياته لخدمة أبناء الشعب الكويتي الشقيق والأمة العربية التي حرص دوماً على وحدتها وتعاضدها.

وقدم الهندي باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية التعازي الحارة

لكافة أبناء الشعب الكويتي الشقيق، وللعاملين في القطاعين السياحي والفندقي، ضارعين الى الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ الكويت وشعبها العزيز بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الصباح.